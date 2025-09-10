CorSport - Primo allenamento di Hojlund, Conte ha deciso per Fiorentina-Napoli: farà l'esordio

Napoli - Torna dagli impegni con la Nazionale e va subito in campo Rasmus Hojlund, ma a Castel Volturno. Il nuovo e ultimo acquisto del Napoli, arrivato dopo il grave infortunio di Lukaku, è arrivato al Centro Sportivo di Castel Volturno dove ha iniziato il suo primo giorni di lavoro con i nuovi compagni e sotto gli occhi di Antonio Conte.

Arrivano adesso le ultime notizie dal Corriere dello Sport per quanto riguarda la scelta di Conte su Hojlund in vista di Fiorentina-Napoli, la gara del suo esordio in A con la maglia azzurra:

Rasmus Hojlund ieri pomeriggio era già al centro sportivo di Castel Volturno a onorare il primo allenamento con il Napoli. Rasmus no stop, dal Pireo al litorale Domizio, dal gol con la nazionale con vista sul Mondiale al lavoro con il club in meno di ventiquattro ore: più o meno tredici - più una di fuso - considerando il momento del fischio finale e quello di inizio raduno.

Niente pause, nessun permesso e soltanto la voglia di tuffarsi immediatamente nella nuova avventura: l’ha voluta e ieri è andato a prenderla di petto, immergendosi al volo nell’atmosfera della squadra e nella metodologia dell’allenatore. Manna lo ha preso per colmare la voragine creata dall’infortunio di Lukaku insieme con Lucca, ma il tempo utile per cominciare ad assimilare concetti e principi di Conte è piuttosto ristretto: venerdì si parte per Firenze, sabato c’è la Fiorentina e mercoledì, poi, si partirà ancora. Destinazione Champions, città di Manchester, sponda City del fiume Mersey: sarà come tornare a casa dopo una breve vacanza in Italia, ma la realtà è ben diversa. E ieri Hojlund ha già dimostrato di saperlo bene.





E via a inaugurare la lunga vigilia della sfida con la Fiorentina: Hojlund partirà in panchina alle spalle di Lucca e pronto a piombare sul treno in corsa come un falco. La serata del Franchi, tra l’altro, scandirà un bel po’ di cose significative: la prima convocazione e possibilmente i primi minuti con il Napoli, ma anche il ritorno in Serie A dopo due stagioni in Premier con lo United.