Serie A, De Siervo: "Abbiamo gli stadi più vecchi d'Europa! La responsabilità è della politica"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, durante la quale ha parlato a lungo del tema stadi, spiegando perché l'Italia va così a rilento nella costruzione di nuovi stadi di proprietà:

"La responsabilità è della classe politica degli ultimi vent’anni, non ha capito quanto gli stadi siano lo strumento necessario per restare al passo con i tempi. Siamo il paese con gli stadi più vecchi d’Europa.

? Sotto il coordinamento di Michele Uva, con l’aiuto della Uefa e della federazione stiamo lavorando per raggiungere l’obiettivo di dotare il paese di stadi che possano un giorno tornare a ospitare una finale di Champions League.

Il ministro Abodi? Ha competenza, idee e ci ha dato una direzione corretta. Se ci sono problemi penso che la questione sia a monte: mi riferisco al Decreto Crescita o al Decreto Dignità. Non si è capito quanto il calcio sia determinante per il prestigio del paese. Nessun governo ha davvero aiutato il nostro mondo".