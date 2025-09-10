Fiorentina-Napoli, ok alla trasferta dei napoletani! Settore ospiti esteso a 420 posti

Rassegna Stampa  
Fiorentina-Napoli, ok alla trasferta dei napoletani! Settore ospiti esteso a 420 posti

Sabato si gioca Fiorentina-Napoli e quest'oggi la Questura di Firenze, di concerto con il CASMS, dovrà esprimersi sulla possibilità dei tifosi napoletani residenti in Campania di prendere parte alla trasferta dello stadio Artemio Franchi.

Stamattina il Corriere del Mezzogiorno anticipa la decisione finale del CASMS che dovrebbe dare il via libera ai tifosi napoletani, purché muniti di fidelity card. Ok anche all'allargamento del settore ospiti, che passerà da 340 posti a 420 posti. Allerta per l'ordine pubblico perché il settore ospiti sarà vicinissimo alla curva Ferrovia, dove siedono gli ultras viola.

"Ci sarà per questo motivo una spiccata attenzione da parte delle forze dell’ordine", avvisa il CdM.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
