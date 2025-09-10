CorSport - Ottimi segnali da Elmas e Hojlund: a Conte piace una cosa di entrambi

Il Napoli accoglie a Castel Volturno i nuovi e ultimi due acquisti Elmas e Hojlund che dopo gli impegni con la Nazionale sono subito tornati in Italia per allenarsi con il Napoli

Conte felice di Elmas e Hojlund

Entrambi sono andati in gol con le rispettive Nazionali e il Corriere dello Sport svela le ultime sulle reazioni:

Hojlund il velocista. L’attaccante volante: una maratona per non saltare anche solo un altro allenamento, dopo il periodo con la Danimarca, e per dare il via alla seconda vita italiana. Un po’ lo stesso iter che aveva seguito lunedì Elmas, impegnato domenica sera con la Macedonia del Nord e il giorno successivo in campo con il Napoli. Sono ottimi segnali, questi: gli ultimi due acquisti sono sul pezzo come piace a Conte e come è perfetto che sia considerando che sabato sarà campionato e giovedì 18 settembre una notte di Champions da brividi.

