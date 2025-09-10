UFFICIALE - Fiorentina-Napoli, ok ai tifosi napoletani in trasferta nel settore ospiti!
Fiorentina-Napoli, ora è ufficiale: via libera ai tifosi napoletani in trasferta allo stadio Artemio Franchi di Firenze! Il Casms e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive si sono ufficialmente espressi in vista del match in programma sabato 13 settembre.
I tifosi del Napoli anche se residenti in Campania potranno liberamente acquistare il biglietto per il settore ospiti di Fiorentina-Napoli. Le uniche limitazioni poste dalla Questura di Firenze riguardano il possedimento della Fidelity Card SSC Napoli, che resta necessaria, e il limite di acquistare i biglietti esclusivamente nel settore ospiti.
In ogni caso, il CASMS ha rivelato "profili di rischio" per la partita tra Fiorentina e Napoli, stabilendo così:
- vendita dei tagliandi per i residenti della Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “S.S.C. Napoli”;
- non è consentito l’acquisto dei tagliandi di ingresso ai tifosi residenti nella regione Campania, per tutti i settori dello Stadio Franchi, se sottoscrittori del programma di fidelizzazione alla “Società ACF Fiorentina”, qualora la fidelizzazione sia stata effettuata in data successiva al 31 maggio 2025;
- incedibilità del titolo;
- implementazione del servizio di stewarding;
- rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.
