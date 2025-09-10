UFFICIALE - Fiorentina-Napoli, ok ai tifosi napoletani in trasferta nel settore ospiti!

Notizie  
UFFICIALE - Fiorentina-Napoli, ok ai tifosi napoletani in trasferta nel settore ospiti!

Fiorentina-Napoli, ora è ufficiale: via libera ai tifosi napoletani in trasferta allo stadio Artemio Franchi di Firenze! Il Casms e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive si sono ufficialmente espressi in vista del match in programma sabato 13 settembre.

I tifosi del Napoli anche se residenti in Campania potranno liberamente acquistare il biglietto per il settore ospiti di Fiorentina-Napoli. Le uniche limitazioni poste dalla Questura di Firenze riguardano il possedimento della Fidelity Card SSC Napoli, che resta necessaria, e il limite di acquistare i biglietti esclusivamente nel settore ospiti.

In ogni caso, il CASMS ha rivelato "profili di rischio" per la partita tra Fiorentina e Napoli, stabilendo così:

  • vendita dei tagliandi per i residenti della Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “S.S.C. Napoli”;
  • non è consentito l’acquisto dei tagliandi di ingresso ai tifosi residenti nella regione Campania, per tutti i settori dello Stadio Franchi, se sottoscrittori del programma di fidelizzazione alla “Società ACF Fiorentina”, qualora la fidelizzazione sia stata effettuata in data successiva al 31 maggio 2025;
  • incedibilità del titolo;
  • implementazione del servizio di stewarding;
  • rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top