UFFICIALE - Fiorentina-Napoli, ok ai tifosi napoletani in trasferta nel settore ospiti!

Fiorentina-Napoli, ora è ufficiale: via libera ai tifosi napoletani in trasferta allo stadio Artemio Franchi di Firenze! Il Casms e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive si sono ufficialmente espressi in vista del match in programma sabato 13 settembre.

I tifosi del Napoli anche se residenti in Campania potranno liberamente acquistare il biglietto per il settore ospiti di Fiorentina-Napoli. Le uniche limitazioni poste dalla Questura di Firenze riguardano il possedimento della Fidelity Card SSC Napoli, che resta necessaria, e il limite di acquistare i biglietti esclusivamente nel settore ospiti.

In ogni caso, il CASMS ha rivelato "profili di rischio" per la partita tra Fiorentina e Napoli, stabilendo così: