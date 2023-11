De Laurentiis si sfoga: reazione d'ira e sdegno nello spogliatoio! Ecco cos'è successo

Imminente l'esonero di Rudi Garcia: l'allenatore francese è tornato a Nizza e non ci sarà lui alla ripresa degli allenamenti in programma per mercoledì a Castel Volturno. Oggi il Corriere della Sera racconta i retroscena della giornata di ieri, quando all'intervallo di Napoli-Empoli il presidente Aurelio De Laurentiis è sceso negli spogliatoi dello stadio Maradona sul risultato ancora bloccato sullo 0-0.

La reazione di De Laurentiis

Ultime notizie Napoli, racconta il Corriere: "Durante l’intervallo la strigliata di De Laurentiis nello spogliatoio è stata pesante, verso i giocatori e verso l’allenatore, modi e toni di voce fermi e decisi. Reazione d’ira e di sdegno. Garcia, commissariato un mese fa, è stato esautorato ieri".

Nessun confronto a fine partita, invece: De Laurentiis è partito subito alla volta di Roma con i suoi più stretti collaboratori, e adesso si lavora per trovare un sostituto, con Tudor, Mazzarri e Cannavaro in lizza per sostituire Rudi Garcia. Si attende solo l'ufficialità dell'esonero.