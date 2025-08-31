SKY - Scambio Dovbyk-Gimenez, sì del messicano! Ma spunta uno scenario a sorpresa

Ultimissime calciomercato Serie A, il Napoli ha definito la questione attaccante chiudendo per Rasmus Hojlund ma il valzer dei centravanti in Italia non è terminato.

Ecco quanto rivela a tal proposito Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito:

Continua il dialogo tra il Milan e la Roma per lo scambio tra Dovbyk e Giménez: il messicano, per la prima volta, ha dato apertura al trasferimento in giallorosso.

L’operazione si basa uno scambio di prestiti. Le due società, come raccontato nei giorni scorsi, sono al lavoro da tempo per concludere l’operazione.

Rimane però anche la possibilità che l’attaccante ucraino si trasferisca al Milan senza rientrare in un’operazione con Gimenez.

Se così dovesse essere, la Roma andrebbe su Embolo in queste ultime ore di calciomercato estivo.