CorSport su De Bruyne: gli succede una cosa quasi mai capitata a Maradona. I riflettori saranno sempre su di lui

Ultime notizie SSC Napoli - La prima di De Bruyne al Maradona è sempre una notizia, oltre a uno spettacolo da non perdere come scrive il Corriere dello Sport.

“I riflettori saranno sempre su di lui. È l’osservato speciale dai tifosi. Sin dal riscaldamento. In partita tutti si aspettano qualcosa. Con lui, ovviamente, il pubblico non rumoreggia mai. Sarà introverso Kevin ma è uno che in campo si fa sentire.

La vita vera è così. Una cosa è il mito, la narrazione. Un’altra la realtà. Era così anche per Maradona. Al minuto 80 Conte lo tira fuori. Questo a Maradona non è successo quasi mai. Quasi però. Andate a riguardarvi il tabellino di Napoli-Juventus quarti di finale Coppa Uefa 1989. Bianchi sostituì Diego sul 2-0 ai supplementari.

Vale la pena ricordare che Maradona alla prima in campionato al San Paolo pareggiò 1-1 con la Sampdoria. Kevin invece ha vinto. Nessuno ricorderà che al momento del gol era uscito”