Clamoroso Inter: l'Udinese espugna San Siro, primo k.o. e subito -3 dal Napoli

Serie A  
Inter-Udinese 1-2, clamoroso a San Siro

Ultimissime Serie A, clamoroso a San Siro: l’Inter frena alla 2a giornata in casa. Finisce infatti 1-2 per l’Udinese a sorpresa nonostante il vantaggio iniziale di Dumfries al 17esimo. 

Segue il pareggio di Davies al 29esimo su rigore e il sorpasso firmato Atta al 40esimo. 

Clamoroso Inter: k.o. con l'Udinese, già -3 dal Napoli 

Nella ripresa Dimarco aveva trovato il 2-2 al 56esimo ma il VAR annulla tutto per fuorigioco

Così ecco che arriva a sorpresa il primo k.o.o stagionale per la squadra di Cristian Chivu ed è già -3 dal Napoli

Nell’altro posticipo, invece, dilaga la Lazio di Maurizio Sarri che travolge per 4-0 il Verona

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo MilanMilanECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 10º

    logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
