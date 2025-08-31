Clamoroso Inter: l'Udinese espugna San Siro, primo k.o. e subito -3 dal Napoli

Ultimissime Serie A, clamoroso a San Siro: l’Inter frena alla 2a giornata in casa. Finisce infatti 1-2 per l’Udinese a sorpresa nonostante il vantaggio iniziale di Dumfries al 17esimo.
Segue il pareggio di Davies al 29esimo su rigore e il sorpasso firmato Atta al 40esimo.
Nella ripresa Dimarco aveva trovato il 2-2 al 56esimo ma il VAR annulla tutto per fuorigioco.
Così ecco che arriva a sorpresa il primo k.o.o stagionale per la squadra di Cristian Chivu ed è già -3 dal Napoli.
Nell’altro posticipo, invece, dilaga la Lazio di Maurizio Sarri che travolge per 4-0 il Verona.