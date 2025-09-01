Gazzetta - Conte sta pensando di cambiare ruolo a De Bruyne: cosa filtra

Gazzetta - Conte sta pensando di cambiare ruolo a De Bruyne: cosa filtra

Antonio Conte sta pensando di cambiare ruolo a Kevin De Bruyne per rendere il Napoli ancora più imprevedibile

Napoli - Antonio Conte sta pensando di cambiare ruolo a Kevin De Bruyne per rendere il Napoli ancora più imprevedibile nelle prossime partite dove servirà un falso nueve per consentire alla squadra di avere esterni offensivi in grado di andare in area e fare magari gol.

Conte cambia ruolo a De Bruyne

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

“Esiste anche una soluzione in più, sabato sera a un certo punto avevamo immaginato di vedere con l’eventuale inserimento di Lang al posto di Lucca e lo spostamento di de Bruyne nel ruolo di falso nuove. In certe partite questa può diventare un’arma tattica preziosissima: Un 4-3-3 con la mediana dello scorso anno (Anguissa-Lobotka-McTominay) e due ali pronte a tagliare sui suggerimenti del belga"

