Con il Sorrento è accaduta una cosa per la prima volta per il nuovo Napoli di Conte

Napoli - Il Napoli di Antonio Conte batte in amichevole per 4-0 il Sorrento e Francesco Modugno a Sky Sport sottolinea come questa sia stata la prima volta del nuovo Napoli di Conte nel non subire gol rispetto quanto accaduto nelle altre amichevoli. Torna a vedersi la solidità difensiva e la compattezza per il nuovo Napoli che sta nascendo.