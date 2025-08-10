La smorfia di Lukaku ad Hasa, Olivera 'incappucciato' e la farfalla in campo: le emozioni di Napoli-Sorrento 4-0 | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Triplice fischio finale, il Napoli batte 4-0 il Sorrento nella quarta amichevole del ritiro di Castel di Sangro grazie alle reti di Lorenzo Lucca, Scott McTominay, Luis Hasa e Romelu Lukaku.
In allegato l'ampia fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.
NAPOLI-SORRENTO 4-0
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic (25' st Contini); Mazzocchi, Beukema (25' st Obaretin), Marianucci, Spinazzola (25' st Vergara); Hasa (35' st Coli Saco), Gilmour, McTominay; Neres (1' st Zanoli), Lucca (25' st Lukaku), Lang (42' st Ambrosino). A disposizione: Meret, Ferrante, Juan Jesus, De Bruyne, Rrahmani, Olivera, Politano, Di Lorenzo, Lobotka, Cheddira, Anguissa. All.: A. Conte
SORRENTO (3-5-2): Del Sorbo (1' st Harrasser); Solcia (16' st Shaw), Di Somma (1' st Carillo), Fusco (45' st Ruggiero); Paglino (24' st Piras), Cangianiello (24' st Tonni), Franco (16' st Matera), Cuccurullo (1' st Potenza), Colombini (1' st Esposito); D’Ursi (1' st Riccardi), Plescia (16' st Russo). A disposizione: D’Aniello, Boccarusso, Guarracino. All.: M. Conte
ARBITRO: Marotta di Sapri
MARCATORI: 12' pt Lucca, 21' pt McTominay, 30' st Hasa, 40' st Lukaku
ASSIST: Spinazzola, Marianucci, Vergara, Zanoli
NOTE: spettatori 7.200. Ammonito: 30' pt McTominay (N). Angoli: 12-0 per il Napoli. Recupero: pt 2', st 2'.