Sportitalia - Il Napoli attende per Musah e può tornare su Fabian, il Milan lo libera per almeno 30 milioni

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultime notizie di calciomercato che riguardano la scelta del Napoli che punta su Musah e ora da Alfredo Pedullà di Sportitalia ci sono gli ultimi aggiornamenti:

"Musah: il Napoli ha riflettuto, ma non ha ancora fatto offerte. Conosce la valutazione, deve sciogliere riserve tattiche sul ruolo che Conte vuole coprire. E sulle caratteristiche intende essere sicuro. Se qualcuno (Nottingham in testa) arriva a 30 milioni in questa fase di mercato può avere strada libera.

Il Milan non accetta 25 milioni per Musah, il Napoli cerca un centrocampista che abbia i gol nelle gambe e Musah non ha questi gol. Potrebbe avere queste caratteristiche Fabian".