Ritiro Napoli a Castel di Sangro: allenamento pomeridiano di lunedì 11 agosto in diretta su CN24 TV, orario e dettagli

Ritiro Napoli  
Allenamento NapoliAllenamento Napoli

Sarà possibile seguire l'allenamento della SSC Napoli in diretta Tv e sul nostro canale YouTube. Il Napoli apre le porte alle telecamere per l'11 agosto alle ore 18:00

Il Napoli continua a lavorare a Castel di Sangro e arriva la decisione per lunedì 11 agosto, di aprire l'allenamento pomeridiano previsto per le ore 18:00 alle telecamere. Sarà possibile seguire l'allenamento del Napoli a Castel di Sangro anche in Tv e streaming grazie al nostro lavoro. Vi mostreremo le immagini della seduta e ciò significa che potrete assistere all'allenamento in diretta video su CalcioNapoli24 dalle ore 18:00, sul nostro canale YouTube (youtube.com/CalcioNapoli24Tv) o sul canale 79 del digitale terrestre (in provincia di Napoli e Caserta).

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top