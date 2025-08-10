Ritiro Napoli a Castel di Sangro: allenamento pomeridiano di lunedì 11 agosto in diretta su CN24 TV, orario e dettagli

Il Napoli continua a lavorare a Castel di Sangro e arriva la decisione per lunedì 11 agosto, di aprire l'allenamento pomeridiano previsto per le ore 18:00 alle telecamere. Sarà possibile seguire l'allenamento del Napoli a Castel di Sangro anche in Tv e streaming grazie al nostro lavoro. Vi mostreremo le immagini della seduta e ciò significa che potrete assistere all'allenamento in diretta video su CalcioNapoli24 dalle ore 18:00, sul nostro canale YouTube (youtube.com/CalcioNapoli24Tv) o sul canale 79 del digitale terrestre (in provincia di Napoli e Caserta).