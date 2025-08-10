Napoli con quattro centrocampisti? Il segreto è McTominay: Conte pronto a cambiargli posizione

Rassegna Stampa  
Notizie SSC Napoli - Un Napoli con Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne contemporaneamente Ã¨ possibile? La risposta Ã¨ affermativa, ma ovviamente va ricercato un equilibrio differente in campo.Â 

La chiave, in tale senso, Ã¨ la posizione di Scott McTominay. Ecco quanto scritto da Raffaele Auriemma su Tuttosport:

"McTominay? Lo scozzese non ha ancora recuperato del tutto, ma quando Ã¨ entrato al posto di Neres, Ã¨ stato chiaro il messaggio dato a tutti: lâ€™Mvp dello scorso campionato giocherÃ  largo a sinistra - dove si Ã¨ disimpegnato anche nella parte finale della scorsa stagione - per dare piÃ¹ smalto offensivo a De Bruyne".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
