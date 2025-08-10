Napoli con quattro centrocampisti? Il segreto è McTominay: Conte pronto a cambiargli posizione

Notizie SSC Napoli - Un Napoli con Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne contemporaneamente Ã¨ possibile? La risposta Ã¨ affermativa, ma ovviamente va ricercato un equilibrio differente in campo.Â
La chiave, in tale senso, Ã¨ la posizione di Scott McTominay. Ecco quanto scritto da Raffaele Auriemma su Tuttosport:
"McTominay? Lo scozzese non ha ancora recuperato del tutto, ma quando Ã¨ entrato al posto di Neres, Ã¨ stato chiaro il messaggio dato a tutti: lâ€™Mvp dello scorso campionato giocherÃ largo a sinistra - dove si Ã¨ disimpegnato anche nella parte finale della scorsa stagione - per dare piÃ¹ smalto offensivo a De Bruyne".