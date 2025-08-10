Beukema: "Con De Bruyne facciamo tanti scherzi, è fantastico anche fuori dal campo. Mi piace molto difendere così con Conte, mio padre ha detto..."

Sam Beukema parla al termine dell'amichevole Napoli-Sorrento conclusa 4-0 per la squadra di Antonio Conte

Napoli - Sam Beukema parla al termine dell'amichevole Napoli-Sorrento conclusa 4-0 per la squadra di Antonio Conte. Sam Beukema, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell'amichevole contro il Sorrento dal ritiro di Castel di Sangro:

"Per noi difensori è importante non prendere gol, stiamo lavorando tanto su questo durante la settimana ed è stato importante anche vincere per due volte di fila. Il lavoro inizia a fruttare, all'inizio è stato duro perché abbiamo caricato tanto e speriamo questo faccia la differenza durante il resto della stagione. Adesso siamo più freschi e si vede anche se fa tanto caldo, siamo contenti per le due vittorie di fila.

Mi piace molto difendere alto e pressare, se prendi la palla più in alto possibile sul campo hai maggiori possibilità di fare gol. Mi piace molto difendere così lo facevo anche a Bologna e sono abituato, è il modo giusto per farlo. E' bello giocare contro Lukaku e Lucca durante la settimana, loro sono forti e questo ti aiuta. E' un piacere giocare con e contro loro.

De Bruyne è un ragazzo fantastico e umile dentro e fuori dal campo. Facciamo tanti scherzi insieme perché con lui posso parlare anche olandese, siamo contentissimi di averlo con noi.

 Mio padre è qui, sono tutti contenti nella mia famiglia di vedermi giocare qui. Mio padre viene dall'Olanda a vedere tutte le partite, ha detto che il Napoli è molto forte".

