Modugno: "Doppia notizia positiva per due giocatori del Napoli"

Napoli - Arrivano le dichiarazioni di Francesco Modugno di Sky Sport dopo l'amichevole Napoli-Sorrento finita 4-0 con le reti di Lucca, McTominay, Hasa e Lukaku:

"Sono andati a segno sia Lucca nel primo tempo e Lukaku nel secondo, questa è una notizia positiva che dà morale ai due attaccanti del Napoli"