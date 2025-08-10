Beukema a Crc: "A Napoli ho trovato davvero un bel gruppo, a Rrahmani chiedo consigli. Abbiamo lavorato duramente, servirà per la stagione"

Napoli - Con il format "Voci dal Ritiro", CRC, radio partner della SSC Napoli, intervista ogni giorno un tesserato del Napoli dal ritiro di Castel di Sangro. Oggi è intervenuto ai microfoni dell’emittente Sam Beukema, al termine di Napoli-Sorrento. Di seguito le sue parole: «Siamo felici di aver vinto sia oggi che ieri: si vede che stiamo entrando sempre più in forma. Abbiamo lavorato tantissimo e duramente in questi ritiri, ma è giusto che sia così: speriamo che questo farà la differenza nel corso della stagione, perché abbiamo tante partite quest'anno. Lavoro sulla pressione? Noi pressiamo alto, prendiamo la palla più alta possibile: richiede più fatica, ma per me ci sta. Se prendi più alto la palla, hai la probabilità più alta di fare gol. Mi trovo bene con tutti i difensori, parliamo tutti i giorni per capire ogni dinamica. Rrahmani? Mi sono allenato spesso in coppia con lui, gli chiedo tanti consigli sui dettagli. Parlo tanto anche con Luca (Marianucci ndr), Juan e Buongiorno, mi trovo bene. Qui a Napoli ho trovato davvero un bel gruppo, molto unito. Nonostante siano campioni d'Italia, sono umili: mi trovo davvero bene da quando sono arrivato».

