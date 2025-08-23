CorSport - Napoli sogna il secondo scudetto di fila: ha sempre partorito mostri

Rassegna Stampa  
ConteConte

Napoli - A Napoli il sogno del secondo scudetto di fila ha sempre partorito mostri. E ha sempre coinciso con annate diventate tristemente indimenticabili. Nel 1988, il più forte Napoli di Maradona, certamente quello più spettacolare (l’unico con Diego, Giordano e Careca), produsse un suicidio sportivo che ancora oggi alimenta discussioni in città. La gioiosa macchina da guerra non resse al duplice conflitto: quello interno, con Ottavio Bianchi a dir poco mal sopportato dallo spogliatoio; e quello esterno, con la nascente corazzata del Milan berlusconiano guidato dall’ex sconosciuto Arrigo Sacchi, Gullit e compagnia. Lo scrive il Corriere dello Sport.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top