Cucci: "Scudetto? Il Napoli finirà terzo e Inter quarta, ecco la mia favorita! M'intriga Lucca, lo seguo da Pisa"

Napoli calcio, intervsita del quotidiano al decano dei giornalisti sportivi italiani Italo Cucci sul campionato di Serie A 2025-26 in partenza

Per noi di Libero parte in pole position il Napoli.

«Per me la Juventus, e so di sorprendervi. Ma è la storia della Vecchia Signora a suggerirmelo: diventa pericolosa quando è piena di dubbi e questa Juve, causa gestioni precedenti, ne ha. Ho fiducia in Tudor».

Napoli dietro alla Juve?

«No, Milan. La scelta di Allegri è ottima e sottolinea la bravura degli allenatori italiani, in Europa ce ne sono 10-12 che seminano bene e con varie tattiche di gioco. Maresca, ad esempio».

Perché non vede il Napoli così favorito?

«Non lo è perché vincere uno scudetto sotto il Vesuvio suggerisce una strana e curiosa abitudine cattiva, guardate cosa ha combinato il Napoli l’anno dopo il tricolore di Spalletti. È finito fuori dalle coppe e ha cambiato un sacco di allenatori. Ma c’è anche un’altra ragione tecnica».

Quale?

«Il ko di Lukaku, figlio del calcio esasperante che consuma i muscoli. Il belga è una pedina essenziale per Conte».

Inter quarta?

«Sì, ma con la possibilità di essere assalita da una delle squadre che avete messo, nella vostra griglia, fra il quinto e il decimo posto».

Un giocatore italiano che la intriga?

«Lucca, lo seguo da quando era al Pisa. Mi incuriosiva non poco questo pivot alto due metri che segnava, era un centravanti unico nel suo genere. Poi all’Udinese è esploso».

Tra l’altro è un nome utile per Gattuso.

«Il trasferimento al Napoli gli farà sicuramente bene, Lucca potrà mettersi in luce, mostrare tutto quello che di buono sa fare. E Ringhio lo proverà con maggior fiducia».