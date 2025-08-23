Juanlu-Napoli, affare in standby: la particolare richiesta del Siviglia al giocatore, già trovato il sostituto

Juanlu-Napoli, affare in standby: la particolare richiesta del Siviglia al giocatore, già trovato il sostituto

Mercato Napoli Juanlu Sanchez le ultimissime sulla trattativa da Il Mattino

Calciomercato Napoli, le ultimissime sul possibile approdo in azzurro del giovane esterno iberico Juanlu Sanchez. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino l'affare è attualmente in standby

Juanlu-Napoli, aggiornamenti Il Mattino

"Il Siviglia ha chiesto al calciatore qualche ora per riflettere se accettare le ultime disposizioni azzurre. Quei 18 milioni sul piatto che non sono briciole ma a cui gli andalusi vorrebbero aggiungere anche una quota di bonus o percentuale rivendita a cui il Napoli ha detto più volte no. Nel frattempo il club di Almeyda punta Araujo del Bournemouth per rimpiazzare proprio il canterano. 

