Sassuolo-Napoli, probabili formazioni Cdm: Conte vara il nuovo schema, le ultime sul ballottaggio Meret-Savic

Calcio Mercato  
Sassuolo-Napoli, probabili formazioni Cdm: Conte vara il nuovo schema, le ultime sul ballottaggio Meret-Savic

Ultimissime calcio Napoli, le possibili scelte di Conte contro il Sassuolo

Napoli calcio le ultimissime dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sulle possibili scelte iniziali di Antonio Conte contro il Sassuolo (oggi alle 18.30).

Probabili formazioni Sassuolo Napoli, le ultime

Meret in vantaggio su Milinkovic Savic tra i pali, Buongiorno deve ritrovare il ritmo-partita, parte dalla panchina e al suo posto toccherà a Juan Jesus far coppia con Rrahmani. Il laboratorio Conte sfornerà il 4-1-4-1 con Lobotka davanti alla difesa, De Bruyne ad ispirare Lucca, Politano ad assicurare sacrificio e qualità, McTominay che parte da sinistra per andare ad attaccare gli spazi. Il Sassuolo è una rosa in costruzione, la qualità non manca, l’attacco Berardi-Pinamonti-Laurientè invita all’attenzione massima e in mezzo al campo ci sarà un interessante volto nuovo come l’ex Konè che arriva dall’Olympique Marsiglia. Senza Lukaku, Lucca ha le chiavi dell’attacco ma il finale di Napoli-Olympiakos è una traccia, Conte ha convocato anche Ambrosino e Cheddira, bloccato qualche giorno fa mentre stava andando all’Udinese fino a quando non arriverà il rinforzo in attacco ma sta lavorando anche ad altre ipotesi. Nell’ultima amichevole per 15 minuti circa il Napoli ha giocato con De Bruyne falso nueve, Conte ha aperto a delle novità soprattutto a gara in corso

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top