Sassuolo-Napoli, probabili formazioni Cdm: Conte vara il nuovo schema, le ultime sul ballottaggio Meret-Savic

Napoli calcio le ultimissime dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sulle possibili scelte iniziali di Antonio Conte contro il Sassuolo (oggi alle 18.30).

Meret in vantaggio su Milinkovic Savic tra i pali, Buongiorno deve ritrovare il ritmo-partita, parte dalla panchina e al suo posto toccherà a Juan Jesus far coppia con Rrahmani. Il laboratorio Conte sfornerà il 4-1-4-1 con Lobotka davanti alla difesa, De Bruyne ad ispirare Lucca, Politano ad assicurare sacrificio e qualità, McTominay che parte da sinistra per andare ad attaccare gli spazi. Il Sassuolo è una rosa in costruzione, la qualità non manca, l’attacco Berardi-Pinamonti-Laurientè invita all’attenzione massima e in mezzo al campo ci sarà un interessante volto nuovo come l’ex Konè che arriva dall’Olympique Marsiglia. Senza Lukaku, Lucca ha le chiavi dell’attacco ma il finale di Napoli-Olympiakos è una traccia, Conte ha convocato anche Ambrosino e Cheddira, bloccato qualche giorno fa mentre stava andando all’Udinese fino a quando non arriverà il rinforzo in attacco ma sta lavorando anche ad altre ipotesi. Nell’ultima amichevole per 15 minuti circa il Napoli ha giocato con De Bruyne falso nueve, Conte ha aperto a delle novità soprattutto a gara in corso