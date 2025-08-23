Lutto nel mondo del calcio: scomparso all'età di 80 anni l'ex Genoa Sidio Corradi

Se n'è andato nella notte che precede il debutto in campionato del Genoa, del suo Genoa. Dopo una lunga malattia, Sidio Corradi si è spento all'età di 80 anni, ne avrebbe compiuti 81 il prossimo 7 novembre. Nato a Porto Ercole nel 1944, ha avuto il rossoblù tatuato sulla pelle e sul cuore. Arrivato a Genova nel 1970 dal Varese, Corradi (ala sinistra) collezionò 117 presenze con 34 reti rimanendo poi molto legato al club più antico d’Italia. Sempre molto prezioso il suo contributo nelle leve giovanili del Grifone dove restò per 42 anni.