La previsione di Zazzaroni: "Il Napoli ha preso Hojlund, l'Atalanta ha accettato l'offerta per Lookman"

Ivan Zazzaroni, dalle colonne del Corriere dello Sport, prova a prevedere come sarà la situazione in Serie A al termine della sessione estiva di mercato. Inizia parlando dei campioni d'Italia in carica e della squadra che ha conteso loro il titolo fino all'ultima giornata: "Il Napoli ha preso Hojlund: prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Conte è più sereno. Giusto un filo. L’Atalanta ha finalmente accettato l’offerta corretta dell’Inter: 50 milioni. Lookman è atteso al Coni per le visite mediche. Il più soddisfatto è Percassi: ha aggiunto Rodrigo Muniz a Krstovic e Scamacca".

Focus poi su Juventus, Milan e Roma:

"Dusan Vlahovic torna con Allegri: ha ridotto le pretese per gratitudine nei confronti della Juve. E Comolli ha convinto il Psg e ripreso Kolo Muani versando 45 milioni. I Friedkin sono riusciti ad accontentare Gasperini: oltre a Fabio Silva, anche Sancho e Cissé sono a Trigoria. Lorenzo Pellegrini tenta l’avventura della Premier per riconquistare la Nazionale. Il West Ham l’ha pagato 10 milioni".

Chiusura con ironia, neanche troppo velata: "Un autentico miracolo, il più inatteso, quello compiuto da Lotito: ha versato 90 milioni di tasca propria per sbloccare il mercato e accontentare Sarri e una tifoseria che garantisce 30mila abbonamenti. Tre gli acquisti. Bologna e Fiorentina si sono completate ottenendo un saldo ultrapositivo. Fenucci e Ferrari gongolano. Ma la notizia più bella è il ritorno in campo di Edoardo Bove: giocherà in Bundesliga. All’ultimo l’Inter ha rispedito Diouf al Lens e preso Miretti perché italiano mentre il Milan ha restituito De Winter e convinto Leoni a lasciare Liverpool. Sabato 23 agosto, oggi, ore 9 e 30. Mi sono svegliato tutto sudato, la carbonara e due bicchieri di rosso a mezzanotte - per dimenticare - avrei dovuto evitarli. Dall’illusione all’allucinazione è un attimo".