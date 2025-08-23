Schira: "Dopo il weekend la risposta di Hojlund al Napoli, il papà lo sta convincendo ad accettare"

HojlundHojlund

Arriva l'annuncio dall'esperto di mercato Nicolò Schira sul possibile passaggio di Hojlund al Napoli dopo l'infortunio di Lukaku. Adesso ci sono novità molto importanti sulla trattativa che si accende

Calciomercato Napoli - Arriva l'annuncio dall'esperto di mercato Nicolò Schira sul possibile passaggio di Hojlund al Napoli dopo l'infortunio di Lukaku. Adesso ci sono novità molto importanti sulla trattativa che si accende:

"Offerta: 5 milioni allo United per il prestito oneroso con 40 per diritto, non c'è ancora obbligo. Allo United questo pacchetto da 45 milioni va bene. L'obbligo lo chiede Hojlund. Lo United vuole vendere e ha il via libera. Hojlund è la sesta punta per loro. Cosa manca per chiudere? Manca il sì definitivo del giocatore che non vuole fare come altri giocatori che partono e poi dopo un anno tornano da separati in casa. Il papà sta cercando di convincerlo insieme agli agenti e intermediari che andare via dallo United è la cosa migliore per lui, soprattutto tornando in Italia, un campionato che il giocatore conosce decisamente bene. Hojlund rifletterà nel weekend e poi darà la sua risposta".

