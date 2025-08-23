Hojlund-Napoli, Il Mattino: doppia proposta sul tavolo, concordato ingaggio e durata del contratto

Calcio Mercato  
Hojlund-Napoli, Il Mattino: doppia proposta sul tavolo, concordato ingaggio e durata del contratto

Mercato Napoli Hojlund gli aggiornamenti sulla trattativa dall'edizione odierna de Il Mattino

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi sul possibile passaggio in azzurro del bomber danese ex Atalanta, Rasmus Hojlund. Ecco cosa scrive l'edizione de Il Mattino sulla trattativa.

Hojlund-Napoli, le condizioni per chiudere

C’è Rasmus Hojlund nella testa del Napoli. E questa non è una novità. C’è il danese nei pensieri e nei sogni di una squadra che oggi farà il suo sogno in stagione provando a difendere quanto conquistato. Ma per difendersi c’è pure bisogno di armi. E la punta dello United sarebbe ideale. Ieri sono andati avanti i contatti tra le parti proprio nei minuti in cui Conte parlava alla stampa e poi la squadra lasciava Castel Volturno. C’è sul tavolo una doppia proposta per il club e per il calciatore, che guadagnerebbe tra i 3 e i 4 milioni di euro con i bonus in azzurro per i prossimi quattro anni. Antonio e Manna sono in continuo contatto, sperano di poter far breccia nel cuore di Hojlund che vuole il Napoli solo a titolo definitivo. Ora o tra un anno. E tra un anno, magari, se ne potrà parlare. Ma è un affare da 40 milioni, ecco perché il Napoli sta bilanciando bene le sue proposte tenendo vive anche le alternative. 

