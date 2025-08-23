CorSport - Nelle prossime ore il Napoli chiuderà due cessioni: i nomi di chi andrà via

Calciomercato Napoli - Si possono sbloccare da un momento all'altro due cessioni per il Napoli con la società che è pronta a chiudere per l'addio di due calciatori che sono ormai ad un passo dall'addio come spiega il Corriere dello Sport:

Juanlu Sanchez, per cui l’accordo col Siviglia sulla base di 17-18 milioni è vicino. Aspetta novità anche Zanoli, la cui partenza al momento è bloccata. Cheddira, invece, andrà all’Udinese solo quando arriverà il nuovo centravanti: accordo totale e visite posticipate solo per l’improvvisa emergenza.