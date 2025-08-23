Sky Germania - Woltemade vuole il Bayern a tutti i costi: c'è speranza fino al 1 settembre, la situazione

Sky Germania - Woltemade vuole il Bayern a tutti i costi: c'è speranza fino al 1 settembre, la situazione

Calciomercato Napoli, accostato in questi giorniÂ alla SSC Napoli secondo quanto riferisce Sky Sport Germania il bomber dello Stoccarda Nick Woltemade resisterÃ  fino all'ultimo secondo del Deadline Day in attesa di trasferirsi all'FC Bayern.

Se il 2 settembre dovesse rimanere un giocatore del VfB Stuttgart non avrÃ  alcun prolungamento del suo contratto oltre il 2028. Da quel momento in poi, tutto Ã¨ possibile dal punto di vista del giocatore, incluso un trasferimento all'estero dopo la Coppa del Mondo. Tuttavia, il suo contratto non prevede una clausola rescissoria per l'estate 2026. Il suo club di appartenenza ha rifiutato una proposta di 60 mln per il suo cartellino e chiede di piÃ¹ per lasciarlo andare via.

