Vieri: "Inter in avanti in Italia rispetto al Napoli, Lukaku perdita pesantissima"

Christian Vieri intervistato a La Gazzetta dello Sport parla delle ultime sul campionato di Serie A e la lotta tra Napoli e Inter:

Chi vede in pole?

«Vado contro la logica: il Napoli ha vinto e in teoria sarebbe la squadra da battere, ma oggi, anche prima di completare il mercato, la rosa più completa e profonda di tutta la A è l'Inter. Sono rimasti tutti quelli che quattro mesi hanno battuto il Barcellona in una notte incredibile: ok, poi c'è stata la finale, ma il 5-0 non cancella il valore del gruppo».

Come vede il secondo anno di Conte napoletano, soprattutto senza Lukaku per 4 mesi?

«Il calcio lo ha inventato il diavolo: mandi via Raspadori e Simeone, e poi ti si fa male Lukaku... Conte non è stato fortunato, la perdita è pesantissima e si deve tornare sul mercato per prendere un centravanti nuovo, ma io mi punto su Lucca: Udine non è uguale a Napoli, serve tempo per abituarsi ai carichi di un allenatore così esigente, ma è giovane e può spaccare. Ha una occasione e, alle spalle, un campione come De Bruyne».