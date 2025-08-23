Corbo: "Mercato Napoli bizzarro, caotico, contraddittorio e incompleto: Raspadori pagato la metà di Lucca"

Rassegna Stampa  
Corbo: Mercato Napoli bizzarro, caotico, contraddittorio e incompleto: Raspadori pagato la metà di Lucca

Calciomercato Napoli, il parere di Antonio Corbo sulla campagna acquisti 2025-26 nel suo consueto editoriale per Repubblica

Calciomercato Napoli, il parere dell'illustre firma di Repubblica, Antonio Corbo, sulla campagna acquisti SSC Napoli nel suo consueto editoriale di inizio stagione.

Calcio mercato Napoli 25-26, il parere di Corbo

Non Ã¨ ancora completo, il mercato caotico e contraddittorio sempre aperto, un attaccante e un centrocampista da definire, ma il Napoli per tutti Ã¨ giÃ  il piÃ¹ forte. Motivo di orgoglio e ottimismo per migliaia di tifosi giÃ  in viaggio da stanotte verso lâ€™Emilia. Prima spedizione di una stagione carica di promesse. Ma anche segnale di una diffusa difficoltÃ . Il campionato riparte con club indebitati con le banche per circa un miliardo e mezzo. Abbastanza in un paese che stenta a qualificarsi per i mondiali. Si distingue il Napoli, primo anche nella classifica delle societÃ  virtuose. Bilancio in equilibrio nonostante gli imminenti acquisti possano superare i trecento milioni in due anni. Spesa mitigata dai centocinquanta incassati da Osimhen e Kvaratskhelia, scoperti da Giuntoli e fatti sempre giocare da Spalletti in un Napoli che si avvaleva dellâ€™intesa fra direttore e allenatore. Si Ã¨ aggiunta una ventina di milioni con la cessione precoce di Raspadori, che appena arrivato in Spagna ha salutato lâ€™Atletico Madrid con una poco nostalgica confessione: Â« Qui vivo finalmente un sognoÂ». Raspadori Ã¨ stato trasferito per quasi la metÃ  della cifra pagata allâ€™Udinese per il coetaneo Lucca ( entrambi classe 2000), uno dei due titolari stasera. Nel Napoli Ã¨ facile arrivare ma difficile giocare. Un mercato bizzarro ovunque, degno dei tempi. Arriva a Napoli il trentaquattrenne Kevin De Bruyne, un affare indiscusso.

