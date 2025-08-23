CorSport - Dovbyk gradisce l'ipotesi Napoli: la Roma vuole fare cassa e aspetta

Il Napoli cerca un nuovo attaccante e il nome in pole è quello di Hojlund con cui non è facile trovare un accordo per chiudere. Pronta però l'alternativa visto che gli azzurri valutano il colpo Dovbyk dalla Roma in prestito

Hojlund ha già aperto all’ipotesi di tornare in Serie A, un campionato che conosce bene, dove ha segnato 9 gol appena ventenne due anni fa con la maglia dell’Atalanta. La sua richiesta è quella di essere ceduto. Non vuole correre il rischio, col prestito, di tornare tra un anno a Manchester consapevole di essere fuori dal progetto e costretto a guardarsi di nuovo intorno per un’altra avventura. Il Napoli, questo, lo sa. Ha registrato la sua volontà e riflette. La strada che metterebbe d’accordo tutti è il prestito oneroso, 5-6 milioni, con obbligo di riscatto a 35-40. Un vero e proprio investimento, un altro dopo Lucca. De Laurentiis al momento è fermo alla formula iniziale, prestito sempre oneroso ma con diritto di riscatto. Apertura da Manchester, risposta fredda dal giocatore. C’è tempo per venirsi in contro e cambiare idea. Parti al lavoro. Anche lo United è in attesa.

Dovbyk è l’altra opzione valida dai costi differenti. La Roma cerca pretendenti, lui gradisce l’ipotesi Napoli (c’è anche il Villarreal in pressing), ma il suo club ha necessità di far cassa e quindi anche in questo caso andrebbe trovato l’accordo, la formula giusta.  

