CorSport - Accordo totale per Juanlu Sanchez col Siviglia, prima però si chiuderà per Hojlund

Calciomercato Napoli - Cambiano le priorità di mercato per il Napoli che aveva l'accordo totale per Juanlu Sanchez ma ora ci si concentra tutto su Hojlund come prossimo colpo in attacco e dal Corriere dello Sport ci sono novità anche sulla situazione Juanlu Sanchez:

Juanlu? Il Napoli non ha smesso di seguirlo, l’accordo col giocatore è sempre valido, ma la ricerca di un attaccante, come detto, ha modificato tempistiche e priorità. Questi sono i giorni della punta, di Hojlund. Poi, tutto il resto. Compreso Juanlu, per cui l’accordo col Siviglia sulla base di 17-18 milioni è vicino. Aspetta novità anche Zanoli, la cui partenza al momento è bloccata. Cheddira, invece, andrà all’Udinese solo quando arriverà il nuovo centravanti: accordo totale e visite posticipate solo per l’improvvisa emergenza.