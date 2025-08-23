CorSport - Accordo totale per Juanlu Sanchez col Siviglia, prima però si chiuderà per Hojlund

Cambiano le priorità di mercato per il Napoli che aveva l'accordo totale per Juanlu Sanchez ma ora ci si concentra tutto su Hojlund come prossimo colpo in attacco e dal Corriere dello Sport ci sono novità anche su Juanlu Sanchez

Calciomercato Napoli - Cambiano le priorità di mercato per il Napoli che aveva l'accordo totale per Juanlu Sanchez ma ora ci si concentra tutto su Hojlund come prossimo colpo in attacco e dal Corriere dello Sport ci sono novità anche sulla situazione Juanlu Sanchez:

Juanlu? Il Napoli non ha smesso di seguirlo, l’accordo col giocatore è sempre valido, ma la ricerca di un attaccante, come detto, ha modificato tempistiche e priorità. Questi sono i giorni della punta, di Hojlund. Poi, tutto il resto. Compreso Juanlu, per cui l’accordo col Siviglia sulla base di 17-18 milioni è vicino. Aspetta novità anche Zanoli, la cui partenza al momento è bloccata. Cheddira, invece, andrà all’Udinese solo quando arriverà il nuovo centravanti: accordo totale e visite posticipate solo per l’improvvisa emergenza.

