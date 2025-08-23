Cosmi: "Ecco la mia griglia Scudetto, oltre al Napoli ci sono altre tre favorite"

L'ex allenatore del Perugia e nuovo opinionista Mediaset, Serse Cosmi, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del nuovo talent dell'emittente.

"Per il discorso Scudetto, non dico sia giusto, ma è bene considerare il Napoli come detentore che ha l'obbligo di onorare il titolo come non ha fatto due anni fa. Credo che sia tra le favorite in maniera anche abbastanza giustificabile. Insieme al Napoli ci sono altre squadre che avranno la possibilità di competere per questo obiettivo: Inter, Juve e Milan credo siano quelle squadre che hanno qualcosa per sorprendere a prescindere dei pronostici"