Gazzetta - Lotta scudetto: Milan più vicino a Napoli e Inter, solida la Juventus. Occhio a Bologna e Atalanta

Rassegna Stampa  
ConteConte

II Milan appare il piÃ¹ vicino alla coppia Napoli e Inter. Allegri ha giÃ  riportato fiducia e consapevolezza tattica. Tare ha restituito logica al mercato, anche se per il centravanti poteva andar meglio del ripiego Boniface. Bei nomi:

Modric, Ricci, Jashari... Senza scordare perÃ² che Theo era tanta roba. Da verificare tatticamente le alternative a difesa e ripartenza. Ma le settimane senza coppe, tesoro che ha fatto ricco il Napoli, fanno sognare il Diavolo. Solida anche la Juve, ma senza la qualitÃ  creativa in mediana della concorrenza. A meno che Koop... LÃ¬ in mezzo un campione vero, un leader tecnico, serviva come il pane. E poi Ã¨ ancora aggrovigliata la matassa offensiva: Vlahovic non parte, Kolo non arriva... Difficile per Juric tenere tanto in alto l'Atalanta: come dirigere Sanremo dopo Pippo Baudo.

Ci proverÃ  anche il Bologna di Italiano che ha la forza del gioco, ma ha subito partenze dolorose: Ndoye, Beukema. Punta il giardino Champions anche l'ambiziosa Fiorentina di Pioli che, forte di un buon mercato, ha giÃ  dato segnali di buona crescita. La Roma, al contrario, Ã¨ stata frenata da un mercato lento e pasticciato. Gasperini, che fonda tutto sull'attacco, non ha potuto allenare le punte esterne che aspettava e stasera debutterÃ  all'Olimpico nervosetto. Ma il trapianto del furore agonistico del Gasp nella Capitale resta il progetto tecnico piÃ¹ intrigante. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top