Gazzetta - Lotta scudetto: Milan più vicino a Napoli e Inter, solida la Juventus. Occhio a Bologna e Atalanta

II Milan appare il piÃ¹ vicino alla coppia Napoli e Inter. Allegri ha giÃ riportato fiducia e consapevolezza tattica. Tare ha restituito logica al mercato, anche se per il centravanti poteva andar meglio del ripiego Boniface. Bei nomi:

Modric, Ricci, Jashari... Senza scordare perÃ² che Theo era tanta roba. Da verificare tatticamente le alternative a difesa e ripartenza. Ma le settimane senza coppe, tesoro che ha fatto ricco il Napoli, fanno sognare il Diavolo. Solida anche la Juve, ma senza la qualitÃ creativa in mediana della concorrenza. A meno che Koop... LÃ¬ in mezzo un campione vero, un leader tecnico, serviva come il pane. E poi Ã¨ ancora aggrovigliata la matassa offensiva: Vlahovic non parte, Kolo non arriva... Difficile per Juric tenere tanto in alto l'Atalanta: come dirigere Sanremo dopo Pippo Baudo.

Ci proverÃ anche il Bologna di Italiano che ha la forza del gioco, ma ha subito partenze dolorose: Ndoye, Beukema. Punta il giardino Champions anche l'ambiziosa Fiorentina di Pioli che, forte di un buon mercato, ha giÃ dato segnali di buona crescita. La Roma, al contrario, Ã¨ stata frenata da un mercato lento e pasticciato. Gasperini, che fonda tutto sull'attacco, non ha potuto allenare le punte esterne che aspettava e stasera debutterÃ all'Olimpico nervosetto. Ma il trapianto del furore agonistico del Gasp nella Capitale resta il progetto tecnico piÃ¹ intrigante. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.