Calcio Mercato  
Hojlund-Napoli, Romano: Progressi nella trattativa, cambia la formula: prestito con obbligo!

Calciomercato Napoli, le ultimissime sul possibile approdo in azzurro del bomber danese del Manchester United Rasmus Hojlund. Ecco cosa ha scritto su Facebook l'esperto di trasferimenti internazionali Fabrizio Romano:

"Il Napoli sta avanzando nelle trattative per ingaggiare Rasmus Højlund dal Manchester United. Sarebbe un prestito con obbligo di riscatto"

Ieri sera Romano aveva comunicato quanto segue:

Oggi si sono svolti colloqui positivi con Højlund e il suo staff sui termini del contratto e sul progetto a lungo termine. Il Manchester United è informato sulle conversazioni in corso ed è pronto a concludere l'affare se Højlund e il Napoli troveranno un accordo.

