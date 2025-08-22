Hojlund-Napoli, Sky conferma: apertura del giocatore nelle ultime ore! C'è ottimismo

Calciomercato Napoli, filtra ottimismo per l’approdo in azzurro di Rasmus Hojlund e arrivano conferme in tal senso anche da SkySport.

Calciomercato Napoli, Hojlund si avvicina all'azzurro

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha infatti annunciato quanto segue in diretta: “Il Napoli ha scelto Hjolund per l’attacco, la società ha scelto lui e Conte anche. Ora Manna sta facendo di tutto per accontentare il tecnico. C’è Hojlund al primo posto ma anche al secondo e terzo nelle preferenze in questo momento.

Il giocatore ha dato un’apertura nelle ultime ore: è affascinato dal progetto, dalla Champions e dalla presenza e carisma di Conte. Si lavora attualmente sia sul fronte giocatore che società per capire anche la formula come un riscatto legato eventualmente agli obiettivi. Filtra ottimismo però: non è ancora fatta ma la società vuole chiudere”.