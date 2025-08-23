Kean-Fiorentina, da Firenze annunciano: "Rinnovo a un passo! Stipendio top e clausola alzata, le cifre"

Le Interviste  
Kean-Fiorentina, da Firenze annunciano: Rinnovo a un passo! Stipendio top e clausola alzata, le cifre

Mercato Napoli sfuma definitivamente l'ipotesi Kean, sta rinnovando con la Fiorentina

Calciomercato Napoli, sfuma anche l'ipotesi Kean. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere Fiorentino l'accordo per il rinnovo con la Fiorentina è a un passo

Nuovo stipendio Kean FIorentina, le cifre

Accordo a un passo per il rinnovo di Kean: stipendio da 5 milioni netti l’anno e clausola alzata, l’annuncio al rientro in Italia di Commisso. Del resto i rapporti tra la dirigenza viola e l’agente Alessandro Lucci sono eccellenti e l’ultimo lunghissimo incontro andato in scena mercoledì per chiudere l’affare Piccoli (atteso in città per visite e firma all’inizio della prossima settimana) è servito anche per darsi un altro appuntamento, forse quello decisivo, per mettere tutto nero su bianco. Salvo sorprese insomma, a settembre tutto verrà messo nero su bianco e non è da escludere che si voglia aspettare il rientro a Firenze del presidente Rocco Commisso per lasciare a lui l’onore di dare l’annuncio. Le basi son quelle impostate già nell’incontro di luglio, quando la Fiorentina mise sul piatto un contratto fino al 2030 con ingaggio raddoppiato rispetto ai 2,2 milioni netti attuali. La novità, decisiva per limare anche le differenze iniziali tra domanda e offerta, sta nel fatto che quella proposta è stata ulteriormente aumentata. Tra base fisse e bonus insomma, il nuovo accordo si avvicinerà parecchio ai 5 milioni netti. In cambio, Kean e il suo agente, avrebbero accettato di rivedere verso l’alto la clausola rescissoria anche se su questo, al momento, domina il massimo riserbo".

