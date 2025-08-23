Repubblica anticipa la formazione titolare: svolta tattica, Neres in panchina e scelto il centrale con Rrahmani

Napoli calcio, le ultimissime sulla possibile formazione che oggi pomeriggio Antonio Conte schiererà nella gara di esordio contro il Sassuolo in programma alle 18:30 al Mapei Stadium

Formazioni Sassuolo Napoli, le ultimissime

Ecco cosa scrive a riguardo l'edizione odierna di Repubblica Napoli

La storia di questi Fab Four non si svolge a Liverpool: loro non sono i Beatles, ma i quattro campioni del centrocampo del Napoli. Eccoli in ordine alfabetico: Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Stan Lobotka e Scott McTominay. Andranno in scena oggi pomeriggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo al debutto in campionato. Antonio Conte ha fatto una riflessione semplice: impossibile sacrificare uno di loro sull’altare del 4- 3- 3. La svolta tattica c’è stata durante il ritiro a Castel di Sangro. Un esterno offensivo in meno e un centrocampista in più. L’allenatore ha leggermente sistemato l’abito tattico e oggi ha scelto il 4-4-1-1. La formula è consolidata: Anguissa e Lobotka agiranno come cerniera centrale. Hanno intesa e caratteristiche complementari. La fisicità di Zambo e le geometrie dello slovacco funzionano perfettamente. Scott McTominay torna nella posizione in cui ha terminato la cavalcata scudetto. Gioca a sinistra con libertà di accentrarsi e lasciare spazio alle incursioni del terzino sinistro. Oggi toccherà a Olivera, presto sarà a disposizione pure Miguel Gutierrez, preso dal Girona e pronto a settembre. Senza dimenticare ovviamente Leo Spinazzola. La formula consente a Kevin De Bruyne di agire in una posizione a lui adatta. Sarà il trequartista alle spalle dell’attaccante centrale che sarà Lorenzo Lucca. Definito il quartetto arretrato: Di Lorenzo e Olivera presidieranno le fasce. I titolari sono loro in attesa che il Napoli definisca le due alternative. Si riflette su Juanlu ( la trattativa è un vero e proprio tormentone), Miguel Gutierrez – invece - si sta allenando da qualche giorno con i nuovi compagni ma sarà pronto dopo la sosta di settembre, a causa del piccolo intervento alla caviglia subito a luglio. La coppia centrale sarà costituita da due campioni d’Italia: toccherà a Rrahmani e Juan Jesus. Il brasiliano è stato preferito a Beukema (uno dei colpi dell’estate) che deve completare secondo Conte - il processo di ambientamento e soprattutto a Buongiorno, al lavoro per trovare la migliore condizione fisica. Presto sarà protagonista anche lui. L’unico dubbio è in porta: Meret o Milinkovic Savic. Dovrebbe spuntarla il friulano. Si riparte dal portiere dei due scudetti

