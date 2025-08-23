Gazzetta - Perdere Lukaku una mazzata tattica per Conte: si giocherà lo scudetto con l'Inter di Chivu

Ultimissime sull'infortunio di Lukaku e ora Conte dovrà cambiare piani

Napoli - Da La Gazzetta dello Sport le ultime notizie sul Napoli e l'Inter che sono in lotta per il prossimo scudetto in Italia:

Perdere Romelu Lukaku così a lungo è una mazzata tattica ed etica: con il Grande Capo in battaglia, tutti si sentono più forti. Però un mercato ambizioso, che ha dato ad Antonio Conte doppioni di qualità in ogni ruolo e l'abbagliante ciliegina De Bruyne, pretende il Napoli favorito. Conte è stato il primo artefice del capolavoro, dovrà esserlo ancora di più quest'anno: per trovare nuovi equilibri, gestire rotazioni e coppe che non aveva e alimentare una fame meno istintiva. Senza la ventennale esperienza del collega, dovrà essere decisivo anche Cristian Chivu perché l'Inter deve ringiovanire e cambiare pelle tattica. L'arrivo di Diouf facilita il passaggio a una forma più offensiva (3-4-2-1), nonostante il fallito approdo di Lookman che lascia scoperta una funzione: l'apriscatole da uno contro uno. In mezzo c'è abbondanza, Sucic chiede spazio: il giovane Chivu dovrà scegliere sempre. Nel complesso, rosa attrezzata e di alta qualità. Dovesse ripetersi il duello scudetto Napoli-Inter, nessuno spalancherebbe gli occhi.

