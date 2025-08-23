Gazzetta - Kean pronto a rinnovare con la Fiorentina: ha rifiutato una grande offerta

KeanKean

Si avvicina il rinnovo di Kean con la Fiorentina e ci sono le ultime notizie de La Gazzetta dello Sport:

Kean ha rifiutato i 15 milioni arabi e ha scelto di restare nella città e nel club che ha saputo prenderlo per il verso giusto, coccolarlo, e che gli ha concesso più di un benefit dal punto di vista umano. Una società che è rimasta male per il gesto che gli ha comportato il rosso diretto e la consequente squalifica europea che sarà annunciata tra lunedì e mercoledì, ma che comunque non gli ha gettato la croce addosso. II tecnico Stefano Pioli lo ha bacchettato ma senza abbatterlo. «Rosso giusto, ha sbagliato e imparerà. Sarà più riposato per il debutto in campionato».

