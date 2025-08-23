Gazzetta - ADL non vuole fare il passo più lungo della gamba: valutazioni su tre acquisti

Il Napoli vuole evitare di fare grossi investimenti che possono rivelarsi un vero e proprio azzardo. Per questo motivo La Gazzetta dello Sport analizza la mossa di mercato del presidente Aurelio De Laurentiis che ancora non ha dato il suo ok definitivo

Il valore di Hojlund per lo United oscilla tra i 40 e i 45 milioni di euro e il Napoli è consapevole che in un mercato in cui ci siano prezzi per niente calmierati non ci si scandalizza dinanzi ad una valutazione del genere: però intanto altre cose andrebbero fatte, per esempio Janlu Sanchez (22) del Siviglia che continua a dire no a qualsiasi proposta della Premier League, o Eljif Elmas (26) che attende fiduciosamente un riscontro dal Lipsia, a cui è stato offerto un milione e mezzo per il prestito e altri dieci e mezzo per il riscatto (ma ora anche la Roma è in agguato). E però queste sono diventate le argomentazioni successive perché ora, avendo già speso 155 milioni di euro, non è obbligatorio essere la casalinga di Voghera per mettersi a dar di conto: e De Laurentiis, che non s'è negato investimenti, però passi assai più lunghi della gamba non ama farne. Ma l'all in su Hojlund è una tentazione, non un azzardo.

