Primavera, alle 11 live Torino-Napoli su CN24: possibile esordio per il gigante Ferrante, chiuso un altro acquisto

Dopo la vittoria nei minuti finali contro il Cagliari, il Napoli Primavera di Dario Rocco torna in campo. Gli azzurrini affronteranno il Torino oggi alle ore 11 allo stadio Valentino Mazzola, nella sfida valida per la seconda giornata del campionato Primavera 1. Segui la diretta testuale su CalcioNapoli24. La squadra azzurra si è rinforzata con l’arrivo dell’attaccante Camelio, esterno offensivo classe 2006 proveniente dalla Spal, ma non sarà disponibile per il match di oggi contro i granata. Possibile esordio tra i pali di Ferrante.