Gazzetta - La Roma si intromette nel mercato del Napoli, Sancho o Elmas i prossimi colpi

ElmasElmas

Dalla Gazzetta dello Sport, sponda Capitale arrivano aggiornamenti su quelli che possono essere i giocatori su cui la roma può puntare per andare ad allargare la famiglia giallorossa e ci sono anche due calciatori obiettivi del Napoli

Calciomercato Napoli - Dalla Gazzetta dello Sport, sponda Capitale arrivano aggiornamenti su quelli che possono essere i giocatori su cui la roma può puntare per andare ad allargare la famiglia giallorossa e ci sono anche due calciatori obiettivi del Napoli:

Se poi sarà il titubante Jadon Sancho il prossimo acquisto di peso o il suo alter ego individuato, Eljif Elmas del Lipsia, lo si vedrà negli ultimi giorni di mercato. Ma il fatto di aver reso pubblico l'intendimento di privarsi di Pellegrini, non più centrale e "fuori età" per una Roma che vuole essere Under 25, è qualcosa che non può lasciare indifferenti. Perché sempre di un erede di Totti e De Rossi si tratta. Di sicuro, l'eventuale cessione entro il 31 agosto del jolly (che sta recuperando dall'infortunio al tendine) consentirebbe in teoria al club di avanzare un'offerta ancor più allettante per Sancho, le cui "oscillazioni" verranno monitorate per qualche altro giorno. Mentre il piano B Elmas (macedone con passaporto turco) potrebbe essere in teoria tesserato come comunitario in quanto è stato sotto contratto con un club italiano (il Torino) fino al 30 giugno e fin qui non ha giocato nemmeno un minuto col Lipsia come avvenne quando fu acquistato

