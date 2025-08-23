Dovbyk-Napoli, proposto uno scambio: 'dispetto' Roma a Manna, inserimento per un obiettivo azzurro

Calciomercato Napoli, le ultimissime sulla possibile trattativa con la Roma per l'attaccante ucraino Artem Dobvyk. Ecco cosa scrive a riguardo l'edizione odierna de Il Mattino:

E improvvisamente si è aperto un doppio canale di comunicazione con la Roma: i giallorossi non sarebbero felici di cedere Dovbyk a una concorrente di A, il Napoli ha provato a inserire nelle idee di trattativa anche l’opzione Zanoli ma poi il club della capitale ha fatto un timido tentativo per Elmas, obiettivo proprio di Manna. E in questi casi i contatti possono irrigidirsi, anche se la mossa della Roma - in questo momento poco più di una idea - libererebbe di fatto Pellegrini: il centrocampista e ex capitano - da tempo un pallino della squadra di mercato del Napoli, lo scorso gennaio anche vicinissimo al trasferimento in azzurro prima di una sliding door nel derby - è stato scaricato pubblicamente da Gasperini. Storie di mercato. C’è il campionato che comincia: le contrattazioni andranno avanti, ma senza Hojlund il Napoli può virare ancora su Nicolas Jackson del Chelsea, che per il momento è fermo aspettando il suo posto.