Dovbyk-Napoli, proposto uno scambio: 'dispetto' Roma a Manna, inserimento per un obiettivo azzurro

Calcio Mercato  
Dovbyk-Napoli, proposto uno scambio: 'dispetto' Roma a Manna, inserimento per un obiettivo azzurro

Mercato Napoli Dovbyk le ultimissime sulla trattativa con la Roma. Proposto uno scambio

Calciomercato Napoli, le ultimissime sulla possibile trattativa con la Roma per l'attaccante ucraino Artem Dobvyk. Ecco cosa scrive a riguardo l'edizione odierna de Il Mattino:

Dovbyk-Napoli, le ultimissime sulla trattativa

E improvvisamente si è aperto un doppio canale di comunicazione con la Roma: i giallorossi non sarebbero felici di cedere Dovbyk a una concorrente di A, il Napoli ha provato a inserire nelle idee di trattativa anche l’opzione Zanoli ma poi il club della capitale ha fatto un timido tentativo per Elmas, obiettivo proprio di Manna. E in questi casi i contatti possono irrigidirsi, anche se la mossa della Roma - in questo momento poco più di una idea - libererebbe di fatto Pellegrini: il centrocampista e ex capitano - da tempo un pallino della squadra di mercato del Napoli, lo scorso gennaio anche vicinissimo al trasferimento in azzurro prima di una sliding door nel derby - è stato scaricato pubblicamente da Gasperini. Storie di mercato. C’è il campionato che comincia: le contrattazioni andranno avanti, ma senza Hojlund il Napoli può virare ancora su Nicolas Jackson del Chelsea, che per il momento è fermo aspettando il suo posto.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top