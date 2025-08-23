Gesto profondo e simbolico di Simeone: è salito a Superga pe onorare le vittime della tragedia del 1949 | FOTO

Un momento di raccoglimento nel luogo piÃ¹ sacro per i tifosi del Torino. Ieri, a tre giorni dall'inizio del campionato, Giovanni Simeone ha compiuto un gesto dal significato profondo e fortemente simbolico. L'attaccante argentino, ultimo ad essersi aggregato nella rosa di Marco Baroni, Ã¨ infatti salito a Superga. Si Ã¨ fermato in preghiera presso la lapide che commemora le vittime della tragedia del 4 maggio 1949, lÃ¬ dove si schiantÃ² l'aereo che riportava in Italia il Grande Torino. La foto Ã¨ stata pubblicata in serata sul suo profilo Instagram. Simeone Ã¨ cresciuto nel River Plate, club di Buenos Aires legato a doppio filo a quello granata: fu proprio il River, infatti, a giocare l'amichevole del 26 maggio 1949 contro la selezione "Torino Simbolo" con incasso devoluto ai familiari delle vittime.