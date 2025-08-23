Brescianini-Napoli, Romano annuncia: "Confermo tutto, si può sbloccare grazie a Musah all'Atalanta"

Calciomercato Napoli - Nelle ultime ore è spuntato fuori il nome di Marco Brescianini per il centrocampo del Napoli e ora arrivano conferme da Matteo Moretto sul Canale Youtube di Fabrizio Romano che conferma tutto: "La possibile uscita di Musah all'Atalanta è strettamente collegata alla possibile uscita di Brescianini al Napoli che da tempo stava pensando a un vecchio pallino, ovvero Brescianini. Il Napoli è su di lui, velo confermo, ma l'Atalanta prima vuole capire se ci sono i margini per arrivare a Musah del Milan".