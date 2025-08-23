Brescianini-Napoli, Romano annuncia: "Confermo tutto, si può sbloccare grazie a Musah all'Atalanta"

Calcio Mercato  
BrescianiniBrescianini

Nelle ultime ore è spuntato fuori il nome di Marco Brescianini per il centrocampo del Napoli e ora arrivano conferme da Matteo Moretto sul Canale Youtube di Fabrizio Romano che conferma tutto

Calciomercato Napoli - Nelle ultime ore è spuntato fuori il nome di Marco Brescianini per il centrocampo del Napoli e ora arrivano conferme da Matteo Moretto sul Canale Youtube di Fabrizio Romano che conferma tutto: "La possibile uscita di Musah all'Atalanta è strettamente collegata alla possibile uscita di Brescianini al Napoli che da tempo stava pensando a un vecchio pallino, ovvero Brescianini. Il Napoli è su di lui, velo confermo, ma l'Atalanta prima vuole capire se ci sono i margini per arrivare a Musah del Milan".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top