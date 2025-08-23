CorSport - Conte ha deciso l'11 titolare col Sassuolo e il modulo | GRAFICO

Antonio Conte lancia il suo nuovo Napoli all'insegna delle sorprese. Perché dopo il grave infortunio di Lukaku ci sono stati dei cambiamenti immediati nel Napoli che è pronto a ripartire dall'inedito 4-4-1-1

Napoli - Antonio Conte lancia il suo nuovo Napoli all'insegna delle sorprese. Perché dopo il grave infortunio di Lukaku ci sono stati dei cambiamenti immediati nel Napoli che è pronto a ripartire dall'inedito 4-4-1-1.

Formazioni Sassuolo Napoli: le sclete di Conte

Le ultime dal Corriere dello Sport sulle scelte di Conte per Sassuolo-Napoli:

Kevin De Bruyne, che per la prima volta oggi brillerà in Serie A partendo da Reggio Emilia, dal Mapei Stadium, non ha bisogno di chiedere ad altri di fargli spazio. Naturalmente si è inserito nel Napoli che ha appena vinto lo scudetto e, con la complicità di Conte, ha trovato il suo posto accanto ad Anguissa, Lobotka e McTominay, i tre centrocampisti che hanno avuto un peso specifico per quel tricolore ora cucito sul petto. I Fab Four, proprio loro, saranno la vera novità tattica del nuovo corso, almeno a cominciare dal Sassuolo, perché questa squadra - citando Conte - è stata comunque costruita per il 4-3-3 e senza Lukaku si dovrà valutare anche «una terza opzione senza punta». Intanto, però, si riparte dal Girona, dal 4-4-1-1 dell'ultima amichevole, da Kdb dietro Lucca ma pronto a muoversi ovunque tra centrocampo e trequarti, senza bisogno di farsi spiegare troppe cose su carta, lasciandosi ispirare dal talento e dalla classe che non tramontano neppure a 34 anni. 

