Doppio acquisto del Napoli! Sky: operazione già definita, arrivano due terzini

Calciomercato Napoli, ultime notizie: nuovi aggiornamenti dalla redazione di Sky Sport sulle trattative in corso, con due nuovi acquisti imminenti. Il primo è Miguel Gutierrez, che domani arriverà finalmente in Italia; l'altro è Juanlu Sanchez che Sky dà praticamente per certo.
Domani arriva Miguel Gutierrez in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il Napoli da 2,5 milioni di euro a stagione. Al Girona invece una cifra vicina ai 20 milioni di euro più bonus.
Il Napoli chiuderà anche per Juanlu Sanchez: operazione già definita, presto visite mediche e firme sul contratto anche per lui non appena sarà conclusa la trattativa col Siviglia.