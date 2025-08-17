Doppio acquisto del Napoli! Sky: operazione già definita, arrivano due terzini

Calcio Mercato  
Calciomercato NapoliCalciomercato Napoli

Ultime notizie di calciomercato del Napoli

Calciomercato Napoli, ultime notizie: nuovi aggiornamenti dalla redazione di Sky Sport sulle trattative in corso, con due nuovi acquisti imminenti. Il primo è Miguel Gutierrez, che domani arriverà finalmente in Italia; l'altro è Juanlu Sanchez che Sky dà praticamente per certo.

Domani arriva Miguel Gutierrez in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il Napoli da 2,5 milioni di euro a stagione. Al Girona invece una cifra vicina ai 20 milioni di euro più bonus.

Il Napoli chiuderà anche per Juanlu Sanchez: operazione già definita, presto visite mediche e firme sul contratto anche per lui non appena sarà conclusa la trattativa col Siviglia.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top