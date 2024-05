CdS - Rilancio choc Psg per Kvaratkshelia: offerti 110 milioni, la reazione di Conte e De Laurentiis

Khvicha Kvaratskhelia non si muove da Napoli. Antonio Conte ha difatto blindato il talento georgiano. Per il nuovo allenatore degli azzurri, Kvara è al centro del progetto e non ci sarà alcuna offerta che possa fargli cambiare idea. Sulla stessa linea d'onda del tecnico c'è anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Napoli ha rifiutato un nuovo rilancio del Psg che era arrivato ad un'offerta da 110 milioni per il numero 77 del Napoli.

