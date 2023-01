CdM - Ecco cosa è successo davvero contro la Cremonese

Napoli Calcio - Cosa è successo martedì sera contro la Cremonese? Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola si dà facilmente una risposta: il Napoli ha sottovalutato l’avversario. Poi le motivazioni fanno il resto. La squadra schierata era una formazione inedita, non abituata a giocare insieme, anche se - evidenzia il quotidiano - la stava comunque portando a casa. Oggi accusare Spalletti - si legge ancora - non porta da nessuna parte, se non nel porto delle nebbie. Bisogna guardare avanti, ovvero a una gara insidiosa come quella di Salerno.